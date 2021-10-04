Batman'daki iki kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Haberler
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Batman'daki iki kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Batman'daki iki kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Mehmet T'nin kullandığı 06 DE 7426 plakalı otomobil, Becirman köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet T. ve Meral T'nin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Aynı istikamette gerçekleşen ikinci kazada da sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil takla attı.

Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.???????

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri
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