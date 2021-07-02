Batman'daki iki çocuğun bayrak sevgisi şehit ailelerini gururlandırdı
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Batman'daki iki çocuğun bayrak sevgisi şehit ailelerini gururlandırdı

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Yerel

- Batman'daki iki çocuğun bayrak sevgisi şehit ailelerini gururlandırdı Batman'ın Hasankeyf ilçesinde okul çıkışı İlçe Emniyet Müdürlüğü duvarında asılı halde bulunan Türk bayrağını öpüp anlına koyan iki çocuğu okulunda ziyaret eden şehit yakınları, çocukları plaketle ödüllendirdi.

- Batman'daki iki çocuğun bayrak sevgisi şehit ailelerini gururlandırdı

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde okul çıkışı İlçe Emniyet Müdürlüğü duvarında asılı halde bulunan Türk bayrağını öpüp anlına koyan iki çocuğu okulunda ziyaret eden şehit yakınları, çocukları plaketle ödüllendirdi.

Okuldan çıkışları esnasında emniyet müdürlüğü önünde asılı bulunan Türk bayrağını öperek anlına koyan çocukların bayrak sevgisinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmesinin ardından örnek davranış gösteren Mustafa Saruhan ve Hümeyra Cihan isimli kuzenleri, okullarında ziyaret eden Batman ve Sason ilçesindeki şehit yakınları, herkesi duygulandıran bayrak sevgisini gösteren kuzenleri aileleriyle birlikte birer plaketle ödüllendirerek tebrik etti. Ziyarette çocukların sergilediği örnek bayrak sevisinin kendilerini çok duygulandırdığını belirten Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, "Batman SGK il müdürümüz, Batman Şehit ve Gazi Dernek Başkanımız ve Batman Belediyesi İtfaiye müdürü ile birlikte bu pırıl pırıl öğrencilerimizi ziyaret ederek ödüllendirdik. Şerefli ailelerini gördük, tebrik ettik. Böyle aileler oldukça Çanakkale ruhu, Uhud ruhu bu ülkede daima yaşatılacak. Bu ruh yaşadıkça hiç kimse bizleri bölemeyecektir. Bu bayrak daha yükseklerde dalgalanmaya devam edecektir" dedi.

Ziyarette vatan aşkının her şeyden önce geldiğini belirten Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan'da "İnşallah yeni neslimiz bu şekilde büyür. Vatan aşkı her şeyden önce gelir. Ailelerini tebrik ediyorum. Bu iki yavrumuzu vatan aşkıyla yetiştirdiler. Bunu gördüğümüzde bizde çok duygulandık. Allah'ın izniyle bayrağımızı en yükseklere çıkaracağız. Bizlerde şehit yakınları olarak bu yönde çalışmalarımız devam edecektir. Allah onlardan razı olsun. İnşallah çok güzel makamlara yükselirler, ailelerine de teşekkür ediyoruz" dedi.

O anları anlatan 10 yaşındaki Mustafa Saruhan. "Biz okuldan eve gidiyorduk kuzenimle beraber. Bayrakları görüp öptük. Polislerimiz bizi kameradan görünce bizleri emniyete götürerek çeşitli hediyeler verdi. Geçtiğimiz günlerde de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'da bizleri ağırlayarak geziye gönderdi. Bizi Ankara ve Çanakkale'de geziye gönderdi. Çanakkale'de şehitlerimizin dökülen kanlarını hissettik. Çok duygulu anlar yaşadık. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

8 yaşındaki Hümeyra Cihan'da "Ben ve arkadaşım eve giderken bayrağımızı gördük ve öptük. Herkesin bu bayrağımıza sahip çıkmasını istiyoruz" dedi. Ziyarette şehit yakınları tarafından duyarlı çocuklara plaket ve çeşitli oyuncaklar verildi.

Batman'daki iki çocuğun bayrak sevgisi şehit ailelerini gururlandırdı
Batman'daki iki çocuğun bayrak sevgisi şehit ailelerini gururlandırdı
Batman'daki iki çocuğun bayrak sevgisi şehit ailelerini gururlandırdı
Batman'daki iki çocuğun bayrak sevgisi şehit ailelerini gururlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş

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