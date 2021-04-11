Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor
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Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor

Demirören Haber Ajansı / Remziye ÖNER - Haberler | Güncel
Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyündeki engebeli tarlalar, binlerce yıllık yöntem olan atlı sabanla sürülüyor.

Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak
Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyündeki engebeli tarlalar, binlerce yıllık yöntem olan atlı sabanla sürülüyor. Bağ budamasının ardından tarlada daha iyi bir verim alabilmeleri için yoğun mesailerine başladıklarını söyleyen çiftçi Rıdvan Korkut, "Traktörlerin girmediği engebeli ve taşlık olan arazileri at ile sürüyoruz. 20 yıldır bu şekilde tarlayı sürüyorum. Çok yorucu bir uğraştır" dedi. 

Gercüş ilçesindeki Akburç köyünün engebeli tarlalar, atlı sabanla sürülüyor. Köydeki sebze ve meyve üreticileri, tohum ekimine devam ediyor. Çiftçiler, engebeli alanlara traktörlerle gidilememesi nedeniyle tarlalarını sabanla sürmek zorunda kalıyor. 

'TARLAMI YILDA 2-3 KEZ ATLI SABANLA SÜRÜYORUM'

Binlerce yıllık yöntem olan atlı sabanla tarlaları sürmenin zorluğunu anlatan çiftçi Rıdvan Korkut, bu yöntemin dedelerinden kalan bir yöntem olduğunu söyledi. Korkut, "Traktörlerin girmediği engebeli ve taşlık olan arazileri at ile sürüyoruz. 20 yıldır tarlayı bu şekilde sürüyorum. Çok yorucu bir uğraştır. Geçimimi bu şekille kazanıyorum. Tarlamı yılda 2-3 kez atlı sabanla sürüyorum. Sabahın erken saatlerinde gelip öğleye kadar çalışıyoruz. Dedelerimizden kalma bir meslektir" dedi.


Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor
Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor
Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor
Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor
Batman'daki engebeli tarlalar, binlerce yıllık gelenekle sürülüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye ÖNER

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