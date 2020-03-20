Batman'daki eczaneden Korona virüse karşı naylonlu önlem
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Batman'daki eczaneden Korona virüse karşı naylonlu önlem - Haberler
Türkiye, Kuaför, Batman, Güncel

Batman'daki eczaneden Korona virüse karşı naylonlu önlem

Batman'da bazı eczaneler Korona virüse karşı şeffaf naylonlu önlem aldı.

20.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:12
Batman'daki eczaneden Korona virüse karşı naylonlu önlem

Batman'da bazı eczaneler Korona virüse karşı şeffaf naylonlu önlem aldı. Kentteki kuaförler de virüs nedeni ile tek kullanımlık ürünlere yöneldi.

Batman'da korona virüs önlemleri artarak devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında kentte bulunan bazı eczaneler şeffaf naylon ile önlem aldı. İlaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölümleri de naylonla korumaya alan eczanelerin uyguladığı yöntem hem çalışanlar hem de gelen hasta ve hasta yakınlarının kendilerini güvende hissetmesini sağladı.

Şeffaf önlemin büyük beğeni topladığını belirten eczane teknisyeni Serdar Tekin tüm dünyada korona virüs salgınının bulunduğunu ve salgının Türkiye'ye de yayıldığını söyledi. Tekin, "Ülkemizde görünmeye başladığından bu yana biz de şeffaf naylonlarla eczanemizde tedbirimizi almak istedik. Eczanemizde çalışanlarla birlikte maske eldiven takarak önlem almaya çalıştık. Çünkü bu virüs damlacık yöntemi ile bulaştığında kendimizi koruma altına almak istedik. Ayrıca bu da gelen hastalarımızda koruma altına almak demektir. Bundan dolayı eczanemizde şeffaf bant ile sardık. Önlemlerimizi artırmak zorunda kaldık sağlık sektörü olarak bütün hastalarımıza daha iyi bir şekilde dezenfekte daha iyi hijyenik bir ortamda hizmet etmek istiyoruz. Virüs tedbirsizlikle oluyor bulaşıyor onun için tedbir almak gerekiyor tedbir çok önemli bütün ülkemizde inşallah insanlarımız vatandaşlarımız buna tedbire uyar" dedi.

Kuaförler tek kullanımlık ürünlere yöneldi

Müşterilerin salgına karşı daha korunaklı olması için randevu usulüne geçtiklerini belirten kuaför Yavuz Tunç "Kuaför salonumuzu hijyenik daha temiz tutmak ve müşterilerimize daha iyi hizmet verme amacıyla tek kullanımlı havlu, tek kullanımlı örtü kullanıyoruz. Müşterilerimiz için de çay ve kahve verdiğimiz zamanda tek kullanımlı karton bardaklarda ikram etmeye çalışıyoruz. Kuaför salonumuzda giriş ve çıkışlarda gelen müşterilerimizi dezenfekte ediyoruz. Çok dikkatli davranıyoruz müşterilerimizi tıraş ederken mesafeli bir şekilde duruyoruz ve müşterilerimizle randevu sistemiyle birer saat arayla arayıp çağırıyoruz. Müşterilerimizi kuaför salonunda hiç kimsenin oturmasını beklemesini gerek duymadan daha hijyenik ortamda tıraş etmeye çalışıyoruz. Kesinlikle her tıraş ettiğimiz müşterilerimiz öncesi ve sonrası makas ve tarakları dezenfekte kolonya ile temizliyoruz. Akşamları da çamaşır suyunda bırakıp 10 saat çamaşır suyunda bekletiyoruz" diye konuştu.

Kuaför salonunda tıraş olan müşterilerden Mustafa Karakuş, "Kuaförüm Yavuz Tunç'ta güvenlikle tıraş olmaktayım çünkü hem kullandığı havlular hem de kullandığı örtüler tek kullanım olduğu için burayı tercih ediyorum. Sizin de berberinizden bu uygulamayı istemenizi rica ediyorum" şeklinde konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İran'da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Haberler
İran'da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi Haberler
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı Haberler
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var Haberler
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var
Diyanet İşleri Başkanı bir kez daha uyardı: Cemaatte ısrar caiz değil Haberler
Diyanet İşleri Başkanı bir kez daha uyardı: Cemaatte ısrar caiz değil
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Burak Yılmaz Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan Futbol
Şu an buradasınız: Batman'daki eczaneden Korona virüse karşı naylonlu önlem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 13:34:51. #1.14#
title