Batman'daki depoda 266 tabanca, 117 tüfek ele geçirildi
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Batman'daki depoda 266 tabanca, 117 tüfek ele geçirildi

Batman'daki depoda 266 tabanca, 117 tüfek ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Reşat Yiğiz - Haberler | Güncel

BATMAN'da, polis ekiplerince bir depoya yapılan baskında 239'u kurusıkı 266 tabanca, 2 adet Kalaşnikof tüfek, 115 av tüfeği ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

BATMAN'da, polis ekiplerince bir depoya yapılan baskında 239'u kurusıkı 266 tabanca, 2 adet Kalaşnikof tüfek, 115 av tüfeği ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Seyitler Mahallesi'ndeki bir depoda silah ve mühimmat olduğunu belirledi. Depoya operasyon düzenleyen polis, yaptıkları aramada 2 Kalaşnikof tüfek, 26 tabanca, 1 kalem tabanca, 152 şarjör, 588 adet farklı ebatlarda fişek, 4 kutu havai fişek, 25 adet kibritbaşı eczası, 2 nonel kapsül, çok sayıda fitil, 239 adet kurusıkı tabanca, 115 adet av tüfeği, çok sayıda silah parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

 


Batman'daki depoda 266 tabanca, 117 tüfek ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşat Yiğiz

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