Batman'daki cezaevinden firar eden tutuklu Siirt'te yakalandı
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Batman'daki cezaevinden firar eden tutuklu Siirt'te yakalandı

Batman'daki cezaevinden firar eden tutuklu Siirt'te yakalandı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Batman'ın Beşiri ilçesindeki kapalı cezaevinden firar eden tutuklu, polis ekiplerince Siirt'te yakalandı.

Batman'ın Beşiri ilçesindeki kapalı cezaevinden firar eden tutuklu, polis ekiplerince Siirt'te yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik ve hırsızlık suçlarından bulunduğu cezaevinden firar eden Ş.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Dumlupınar Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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