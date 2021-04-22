Batman'daki AFAD binası çocuklar için oyuncak ayılarla donatıldı (2)
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Batman'daki AFAD binası çocuklar için oyuncak ayılarla donatıldı (2)

Batman'daki AFAD binası çocuklar için oyuncak ayılarla donatıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel

VALİ ŞAHİN: 101 OYUNCAK AYI ÇOCUKLARA DAĞITILACAK Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında AFAD binasına donatılan 101 oyuncak ayının çocuklara dağıtılacağını söyledi.

VALİ ŞAHİN: 101 OYUNCAK AYI ÇOCUKLARA DAĞITILACAK 

Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında AFAD binasına donatılan 101 oyuncak ayının çocuklara dağıtılacağını söyledi. Bu etkinlikle çocuklar mutlu etmeyi amaçladıklarını söyleyen Vali Şahin, "23 Nisan hem baharın coşkusu, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının Atatürk tarafından çocuklara hediye edilmesiyle çok özel bir gün. Ama maalesef pandemi nedeniyle çocuklarımız bu 23 Nisan'ı biraz buruk kutluyor. Biz de bu yüzden pandemi tedbirlerine uygun hazırlıklar yaptık. AFAD binasını belediye ile işbirliği yaparak oyuncak ayılarla donaltık. Böylece şehrimizin gündemine 23 Nisan'ı yerleştirmiş olduk. 23 Nisan'dan sonra ana okuldaki çocuklara bu oyuncak ayıları hediye edeceğiz. İnsanlara 23 Nisan'ı hatırlatalım diye böylesi bir etkinlik yaptık. Valilik ve belediye olarak farklı etkinliklerimiz de olacak. Ses, ışık gösterileriyle pandemi kurallarına uygun etkinliklerle 23 Nisan'ı kutlayacağız. Burada 101 tane oyuncak ayı var. Çünkü 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yılıdır" dedi.


Batman'daki AFAD binası çocuklar için oyuncak ayılarla donatıldı (2)
Batman'daki AFAD binası çocuklar için oyuncak ayılarla donatıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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