Batman'da zırhlı araç ile otomobil çarpıştı

Batman kent merkezinde polis zırhlı aracı ile otomobil çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza Kültür Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil kavşaktan geçen polis zırhlı aracına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle zırhlı araç devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı