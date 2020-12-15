Batman'da zırhlı araç ile otomobil çarpıştı
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Batman'da zırhlı araç ile otomobil çarpıştı

15.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:17
Batman'da zırhlı araç ile otomobil çarpıştı

Batman kent merkezinde polis zırhlı aracı ile otomobil çarpıştı.

Batman kent merkezinde polis zırhlı aracı ile otomobil çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza Kültür Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil kavşaktan geçen polis zırhlı aracına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle zırhlı araç devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman'da zırhlı araç ile otomobil çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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