Batman'da zehir tacirlerine operasyon: 54 gözaltı
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Batman'da zehir tacirlerine operasyon: 54 gözaltı

Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 54 kişi gözaltına alındı.

07.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:01
Batman'da zehir tacirlerine operasyon: 54 gözaltı

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 54 kişi gözaltına alındı.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 54 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 518 gram metamfetamin, 100 gram kubar esrar, 0,91 gram eroin ile 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 28 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA
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