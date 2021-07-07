Batman'da zabıta memuru bıçaklı saldırıya uğradı
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Batman'da zabıta memuru bıçaklı saldırıya uğradı

Batman'da zabıta memuru bıçaklı saldırıya uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman Ali Teşvo Semt Pazarında görevini yapan bir zabıta memuru kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Batman Ali Teşvo Semt Pazarında görevini yapan bir zabıta memuru kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Alo Tevşo Semt Pazarında meydana geldi. Semt pazarında esnafı teftiş eden zabıta memuru kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Zabıta memurunu bıçaklayan saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zabıta memuruna ilk müdahaleyi yaptı. Bacağından yaralanan zabıta memuru Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekipleri intikal etti. Olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, saldırıya uğrayan zabıta memurunun da herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BATMAN

Batman'da zabıta memuru bıçaklı saldırıya uğradı
Batman'da zabıta memuru bıçaklı saldırıya uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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