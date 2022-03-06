Batman'da zabıta ekiplerinden marketlere denetim

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Reyonları gezen ekipler, ürünlerin etiket fiyatlarını denetledi.

Ekiplerce ürünlerin etiket ve kasa fiyatı arasında farklılık tespit edilen işletmeler hakkında tutanak hazırlanarak ceza uygulandı.

Batman Belediyesi Zabıta Müdürü Muharrem Kara, marketlere yönelik denetim yaptıklarını söyledi.

Kara, son günlerde sıvı yağlarda aşırı fiyat artışı olduğu yönünde ihbarlar aldıklarını belirterek, "Bunun üzerine tüm marketlere eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız rahat olsun. Onlar bize ihbarda bulundukça gereğini yapmaya devam edeceğiz. İhbara gerek kalmaksızın zaten denetimlerimizi sürekli yapıyoruz. Vatandaşlarımız mutlak suretle aldıkları ürünlerin satış fişini kontrol etsin." dedi.