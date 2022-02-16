Batman'da yüzeyi buz tutan havuza düşen iki çocuktan biri öldü - Haberler
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Batman'da yüzeyi buz tutan havuza düşen iki çocuktan biri öldü

AA, İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da yüzeyi buz tutan havuza düşen iki çocuktan biri öldü

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yüzeyi buz tutan havuza düşen iki kuzenden biri hayatını kaybetti.

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yüzeyi buz tutan havuza düşen iki kuzenden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı köyünde evlerinin bahçesinde oynayan Ömer Ç. (7) ve kuzeni Hilal Ç. (6) yüzeyi buz tutan havuza düştü.

Olayı fark eden yakınları çocukları havuzdan çıkardı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri Ömer Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diğer çocuk ise Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hilal Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Batman, Güncel, Haberler

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