Batman'da YouTuber'leri soyan hırsız tutuklandı - Haberler

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Batman'da YouTuber'leri soyan hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da YouTuber'leri soyan hırsız tutuklandı

BATMAN (İHA) – Batman'ın tanıtımı için yola çıkan YouTuber'ler, hırsızlar tarafından soyuldu.

BATMAN (İHA) - BATMAN (İHA) – Batman'ın tanıtımı için yola çıkan YouTuber'ler, hırsızlar tarafından soyuldu. Polis, çalınan eşyaları ele geçirerek mağdurlara teslim ederken, hırsızlardan biri tutuklandı.

Batman'ın tanıtımı için yola çıkan YouTuberler, iki hırsız tarafından soyuldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, fenomenlere ait 2 karavandan çalınan 2 fotoğraf makinesi, 2 laptop ve çantası, 2 lens, bir adet 1 TB harddisk, 5 fotoğraf makinesi bataryası,1 mikrofon, 1 notebook, 1 kamera, 1 mont, 3 kol saati, 1 güneş gözlüğü ve 3 şarj aletini satıldıkları yerlerden temin ederek mağdurlara teslim etti.

Çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisi şahıslardan Y.G., yakalanıp adli işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklanırken, diğer şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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