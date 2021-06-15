Batman'da yolsuzluk yaptığı tespit edilen 2 memur görevden uzaklaştırıldı
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Batman'da yolsuzluk yaptığı tespit edilen 2 memur görevden uzaklaştırıldı

Batman'da yolsuzluk yaptığı tespit edilen 2 memur görevden uzaklaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman Bölge Devlet Hastanesi mutemetlik biriminde çalışan 2 memurun usulsuzluk yoluyla kamuyu 1 milyon 100 bin TL zarara uğrattığı tespit edilmesiyle açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.

Batman Bölge Devlet Hastanesi mutemetlik biriminde çalışan 2 memurun usulsuzluk yoluyla kamuyu 1 milyon 100 bin TL zarara uğrattığı tespit edilmesiyle açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.

Yolsuzluğun basına yansımasının ardından Batman Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Batman İl Sağlık Müdürlüğünde maaş mutemetleri yolsuzluğu şeklinde bazı ulusal gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlerle ilgili kamuoyunu aydınlatma adına açıklama yapma gereği duyulmuştur. Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde, 30 Mart 2019 tarihinde Batman Bölge Devlet Hastanesi mutemetlik biriminde yıllara sari usulsüzlük tespit edilip, aynı tarihte Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve bunun akabinde, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından bakanlık müfettişi talep edilmiş olup yapılan inceleme neticesinde, 2 maaş mutemeti önce açığa alınıp daha sonra memuriyetten uzaklaştırılmıştır. Bunun akabinde, öncelikle daha yoğun personel maaş, staj ve döner sermaye hareketliliği olan hastanelerden başlamak üzere, il sağlık müdürlüğü tarafından inceleme yapılmış ve bu tesislerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Bu çerçevede Batman İl Sağlık Müdürlüğü maaş ve döner sermaye mutemetliğin de de inceleme başlatılmış olup inceleme henüz sonuçlanmadan, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilimizin de için bulunduğu 30'u aşkın ilde eş zamanlı olarak yapılan akıllı denetim kapsamında, mutemetlik iş ve işlemleri ile ilgili usulsüzlükler tespit edilmiştir. Soruşturma süresince usulsüzlüğe adı karışan mutemetlerden, sebep oldukları kamu zararının 3 milyon 100 bin TL tutardan 1 milyon 567 bin 136 TL tahsil edilmiştir. Geriye kalan kamu zararının, söz konusu sorumlulardan tazmini kapsamında işlemler devam etmektedir. Söz konusu tespit edilen usulsüzlük kapsamında, mutemetlerin yaptığı zimmete para geçirme işlemini, elektronik ortamda sahte ve hileli belge tanzim etmek suretiyle gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Yöneticilerin imzasına sunulan tahakkuk evrakları ile imzalı banka listelerinin usulüne uygun olarak tanzim edildiği ancak imzalar atıldıktan sonra yöneticilerin kontrol alanının dışındaki bir alan olan dijital ortamda, mutemetlerce kasten söz konusu banka listelerinin değiştirilerek bankaya hileli listelerin gönderildiği müfettişlerce tespit edilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca, adli, idari ve mali yönden işlem tesis edilmek üzere ilgili mercilere rapor gönderilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından son 10 yıllık süreyi kapsayan soruşturma neticesinde, 2 soruşturma kapsamında, maaş mutemetliğindeki iş ve işlemleri yürütmekle görevli olan, toplam 11 personelden 7'si yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiş olup sair zamanlarda devlet memurluğundan çıkarılmışlardır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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