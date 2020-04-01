Batman'da yolcunun valizinden 9 kilo 500 gram esrar çıktı
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Batman, 3. Sayfa

Batman'da yolcunun valizinden 9 kilo 500 gram esrar çıktı

Batman'da durdurulan yolcu otobüsündeki bir şahsın valizinde 9 kilo 592 gram esrar maddesi ele geçirildi.

01.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:55
Batman'da yolcunun valizinden 9 kilo 500 gram esrar çıktı

Batman'da durdurulan yolcu otobüsündeki bir şahsın valizinde 9 kilo 592 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın aldığı uyuşturucu maddeyi yolcu görünümlü olarak bindiği toplu taşıma aracı ile Midyat İlçesine götüreceği bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "27 Mart'ta şüpheli şahsın yapılan takibi sonucundan yolcu görünümlü olarak bindiği aracın durdurularak yapılan kontrolünde şahsın valizi içerisinde 9 kilo 592 gram esrar maddesi tespit edilmiş ve şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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