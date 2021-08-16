Batman'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'ın Kozluk ilçe karayolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçe karayolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Batman'ın Kozluk ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 S 1126 plakalı yolcu otobüsü seyir halinde olan 34 YK 2965 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BATMAN

Batman'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Batman'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Batman'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Batman'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Batman'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Batman'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Batman'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Batman'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hande Yener Serdar Ortaç Haluk Levent Seren Serengil
Spor Mert Günok Alex Teixeira Sergen Yalçın Mustafa Denizli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 12:55:36. #1.15#

title