Batman'da yolcu otobüslerine trafik denetimi
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Batman'da yolcu otobüslerine trafik denetimi

BATMAN'da trafik ekipleri şehirlerarası yolcu otobüslerini denetledi.

05.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:03
Batman'da yolcu otobüslerine trafik denetimi

BATMAN'da trafik ekipleri şehirlerarası yolcu otobüslerini denetledi.

İl bünyesindeki ekiplerince, trafikte kış tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimler düzenlendi. Ekiplerin şehirlerarası otogar çıkışında drone destekli yaptıkları denetimlerde otobüslerin kış lastikleri kontrol edilirken, sürücüler trafik kuralları konusunda uyarıldı. Denetimlerde ayrıca sürücülere alkol testi yapılarak, evrakları kontrol edildi.

 


Kaynak: DHA
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