Batman'da yılın ilk organik çilek hasadı başladı
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Batman'da yılın ilk organik çilek hasadı başladı

Batman'da yılın ilk organik çilek hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Güneydoğu'nun çilek üretim merkezi haline gelen Batman'ın Sason ilçesinde devletin sağladığı yüzde 80 hibeyle ekilen çilek tarlalarında yılın ilk hasadı yapıldı.

Güneydoğu'nun çilek üretim merkezi haline gelen Batman'ın Sason ilçesinde devletin sağladığı yüzde 80 hibeyle ekilen çilek tarlalarında yılın ilk hasadı yapıldı.

Tütüne alternatif olarak 2011 yılında devlet desteği ile Sason'da ekimine başlanan ve her geçen yıl ilçede yaygınlaştırılan çileğin ilk mahsulünün hasadına başlanmasıyla tezgahlarda satışına başlandı. İlçede organik olarak yetiştirilen rengiyle göze hitap eden, kokusuyla da iştah kabartan meşhur Sason çileği, kilogramı 7 liradan satılıyor. Devletin verdiği yüzde 80 hibeyle çilek ekimine başlayan üreticilerden Deniz Kahraman, Sason'da çilek hasadına başladıklarını söyledi. Kahraman, "Devletin verdiği destek sayesinde çilek üretimine başladık. İlçemizde yaklaşık 10 yıl önce başlayan çilek üretimi sayesinde şu anda 150 aile bu çilek sayesinde geçimini sağlamaktadır. Çok güzel bir meslek, ailece birlikte tarlamızda çalışabiliyoruz. Yeni hasat ettiğimiz çilekleri şu anda kasası 35 liradan satışa sunuyoruz" dedi.

İki üniversite bitirdi çilek tarlasında ailesine yardım ediyor

2 üniversite bitirip atanmayı beklerken ailesinin yetiştirdiği çileklerin hasadına yardım etiğini belirten Müjde Kahraman ise, "Çilek hasadına başladık. Devletin gençlere sağladığı destek sayesinde çilek ekmeye başladık. Tamamen organik üretim yapıyoruz. Kesinlikle hiçbir kimyasal gübre kullanmıyoruz. Çilek üretimi tütüne alternatif olarak ilçede bir dalga halinde başladı. Çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ekonomik getirisi çok güzeldir. Temmuz ayından itibaren yurt dışına ihracat yapıyoruz. Bütün mücadelemiz bu pandemi döneminde sağlıklı ürün elde edip halkımıza yedirmektir. Hem okul hem de tarlada çalışmak benim için çok zevk" diye konuştu.

Çilek tarlasında ailece çalıştıklarını belirten 5 çocuk annesi Perihan Kahraman da, "Devletimizden Allah razı olsun. Evde oturmak bana zor geliyor. Çok şükür çilek hasadına başladık" şeklinde konuştu. - BATMAN

Batman'da yılın ilk organik çilek hasadı başladı
Batman'da yılın ilk organik çilek hasadı başladı
Batman'da yılın ilk organik çilek hasadı başladı
Batman'da yılın ilk organik çilek hasadı başladı
Batman'da yılın ilk organik çilek hasadı başladı
Batman'da yılın ilk organik çilek hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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