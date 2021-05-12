Batman'da yılanın soktuğu 2 kişi tedavi altına alındı
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Batman'da yılanın soktuğu 2 kişi tedavi altına alındı

Batman'da yılanın soktuğu 2 kişi tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batman'ın Gercüş ilçesinde yılanın soktuğu 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yılanın soktuğu 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçesiye bağlı Kayapınar Beldesi ve Yemişli köyünde yılanın soktuğu Ahmet Gün (24) ve Mehmet Umranmevi (43) 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yılanın soktuğu iki kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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