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Batman'da yerli üretime destek

Batman'da yerli üretime destek
AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

AK Parti Batman İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kadın girişimcilerin ürettiği yerli malların tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

BATMAN (AA) - AK Parti Batman İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kadın girişimcilerin ürettiği yerli malların tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

AK Parti Batman İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Ak kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" sloganıyla bir alışveriş merkezinde kermes düzenlendi.

Etkinlikte kadın kolları üyeleri tarafından getirilen ürünler satışa sunuldu.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, yerli ve milli üretimi desteklemenin önemine işaret ederek, "Bu etkinliği yapmamızdaki amaç kadınların ürettiği ürünleri ekonomiye katmak ve kadınlara destek olmaktır." dedi.

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AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

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