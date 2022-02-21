Batman'da yerleşim yerlerinde kar nedeniyle kapalı yol kalmadı - Haberler
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Batman'da yerleşim yerlerinde kar nedeniyle kapalı yol kalmadı

İhlas Haber Ajansı, Ekrem Aktaş - Yerel
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Batman'da yerleşim yerlerinde kar nedeniyle kapalı yol kalmadıBATMAN Batman'da, geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

SASON, BATMAN (İHA) - Batman'da yerleşim yerlerinde kar nedeniyle kapalı yol kalmadı

BATMAN Batman'da, geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Batman ve ilçelerinde geçtiğimiz günlerde başlayan ve özellikle Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Batman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma sarf etti. Karla mücadele ekiplerinin, Sason ilçesinde kapalı durumda olan son mezra ve köy yollarında yaptıkları yoğun çalışmalarla tamamını ulaşıma açtığı belirtildi.

Batman'da yerleşim yerlerinde kar nedeniyle kapalı yol kalmadı

Batman'da yerleşim yerlerinde kar nedeniyle kapalı yol kalmadı

Batman'da yerleşim yerlerinde kar nedeniyle kapalı yol kalmadı

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Yerel

Batman, Sason, kar, Yerel, Haberler

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