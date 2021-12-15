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Batman'da yeni evlenen çiftten güldüren tepki

Batman'da yeni evlenen çiftten güldüren tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Batman'da yeni evlenen çift, kentte bir türlü tamamlanamayan yol çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla düğün arabasına 'Aşkımız Batman'ın yol çalışması gibi olsun hiç bitmesin' yazısı astı.

BATMAN (İHA) - Batman'da yeni evlenen çift, kentte bir türlü tamamlanamayan yol çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla düğün arabasına 'Aşkımız Batman'ın yol çalışması gibi olsun hiç bitmesin' yazısı astı.

Batman'da yol çalışmaları bir türlü tamamlanamazken, kentin çeşitli bölgelerinde sürekli çalışmalar yapılması vatandaşları bıktırdı. Yolların çukurlu olması nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlar, sık sık tepkilerini dile getirirken, bu duruma ilginç bir tepki de yeni evlenin çiftten geldi. Kentte, önceki gün düğünleri yapılan G. ve Z. çifti, düğün arabasının arkasına, 'Aşkımız Batman'ın yol çalışmaları gibi olsun hiç bitmesin' yazısı asarak, söz konusu duruma dikkat çekti. Düğünün ardından araçla şehir turu atan çifte, vatandaşlar da korna çalarak, destek verdi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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