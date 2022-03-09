Batman'da yasaklı ırk köpek gezdiren 12 kişiye 197 bin lira ceza kesildi

BATMAN (AA) - Batman'da yasaklı ırklar arasında yer alan köpekleri gezdiren 12 kişiye toplam 197 bin 784 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekipleri ile Batman Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri tarafından kent genelinde tespit edilen 4 adrese operasyon düzenlendi.

Çok sayıda suç kaydı olanlar tarafından beslendiği belirlenen 12 yasaklı ırk Pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı.

Köpek sahiplerine 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14/L maddesi gereğince toplam 197 bin 784 lira idari ceza uygulandı, köpekler Batman Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü olarak günün 24 saatinde tüm il genelinde çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı her türlü zarar ve suçun önlenmesi için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak veya Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde bize ulaşılabilir." ifadelerine yer verildi.