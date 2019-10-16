Batman'da yasa dışı bahis operasyonu

16.10.2019 15:55

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yasa dışı bahis, kumar, oyun makinelerine yönelik genel asayişin sağlanması amacıyla kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının ve suç örgütlerinin gelir kapısından biri olan yasa dışı bahis oyunlarının engellenmesine yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği kaydedildi. İl merkezinde 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 805 lira ele geçirilirken, yakalanan 12 şahsa yasa dışı bahis suçundan adli işlem yapıldığı ifade edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA