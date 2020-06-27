Batman'da yanan alışveriş merkezi çalışanlarına 4 ay maaş desteği Batman'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen alışveriş merkezinin çalışanları, devlet desteğiyle 4 ay maaş alacak.

Batman'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen alışveriş merkezinin çalışanları, devlet desteğiyle 4 ay maaş alacak.

Kentin en büyük alışveriş merkezlerinden, merkez Belde Mahallesi'ndeki AVM'nin sahibi Hasan Açan, çalışanlar ile yangının çıktığı merkezde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün çıkan yangında AVM'nin kullanılamaz hale geldiğini hatırlattı.

Yangının çıktığı saatten itibaren çalışanlarla büyük bir mücadele sergilediklerini anlatan Açan, "Hiç can kaybı olmaması, bir personelimizin parmağının bile kanamamış olması bizim için en büyük teselli kaynağıdır." dedi.

AVM'de 165 kişinin çalıştığını bildiren Açan, kendilerini en çok üzen konulardan birinin de bu çalışanların mağduriyeti olduğunu dile getirdi.

Çalışanlarla ilgili Batman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile görüştüklerini ifade eden Açan, şunları kaydetti:

"165 çalışanımız buradan ekmek yiyor ve aile geçimlerini sağlıyordu. İnşallah bu konuyla ilgili olarak da İŞKUR Müdürümüz Besim Eviz'den aldığımız söz ile personelimiz 4 ay devlet desteğiyle maaş alabilecek. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız, Hep birlikte yaralarımızı saracağımıza olan inancım tamdır. Allah'ın izniyle mülki amirlerimiz başta olmak üzere hem tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın hem de bizi destekleyen dostlarımızın sayesinde mağazamızı en kısa sürede eskisinde daha iyi haline getirmeye çalışacağız."

Kaynak: AA