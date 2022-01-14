Batman'da yakalanan 3 hırsızdan 2'si tutuklandı - Haberler
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Batman'da yakalanan 3 hırsızdan 2'si tutuklandı

Batman'da yakalanan 3 hırsızdan 2'si tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent merkezinde hırsızlık suçlamalarına yönelik yaptığı operasyonlar sonucu 2 kişi tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BATMAN (İHA) - Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent merkezinde hırsızlık suçlamalarına yönelik yaptığı operasyonlar sonucu 2 kişi tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'ın farklı mahallelerinde meydana gelen hırsızlık vakaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Hırsızlar için düğmeye basan ekipler, hırsızlık suçlarıyla aranan şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelileri A.M. ve M.D. isimli şahıslar tutuklanırken M.Y. isimli şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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Batman'da yakalanan 3 hırsızdan 2'si tutuklandı

Batman'da yakalanan 3 hırsızdan 2'si tutuklandı

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