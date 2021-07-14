Batman'da yabancı uyruklu kişilerden sağlık görevlilerine taşlı sopalı saldırı
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Batman'da yabancı uyruklu kişilerden sağlık görevlilerine taşlı sopalı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da yabancı uyruklu kişilerden sağlık görevlilerine taşlı sopalı saldırı Batman'da hasta almaya giden sağlık çalışanları, yabancı uyruklu kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Batman'da yabancı uyruklu kişilerden sağlık görevlilerine taşlı sopalı saldırı

BATMAN - Batman'da hasta almaya giden sağlık çalışanları, yabancı uyruklu kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman Cudi Mahallesinde yaşandı. Yüksek ateş nedeniyle bir yabancı uyruklu çocuğu almaya giden 112 sağlık ekibi, kanunen 1 refakatçi dışında kimseyi ambulansa almak istemeyince aile fertlerinin saldırısına uğradı. 2 sağlık çalışanın yaralandığı olayda ambulansa taş ve sopalarla yaklaşık olarak 20 kişi saldırdı.

Ambulans olay yerinden hızla kaçarken görüntüler kameralara saniye saniye yansıdı. Olaya karışan şahıslar gözaltına alındı.

Batman'da yabancı uyruklu kişilerden sağlık görevlilerine taşlı sopalı saldırı
Batman'da yabancı uyruklu kişilerden sağlık görevlilerine taşlı sopalı saldırı
Batman'da yabancı uyruklu kişilerden sağlık görevlilerine taşlı sopalı saldırı
Batman'da yabancı uyruklu kişilerden sağlık görevlilerine taşlı sopalı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan

Yabancı uyruklu 20 kişilik grup, taş ve sopalarla ambulans görevlilerine saldırdı
Yabancı uyruklu 20 kişilik grup, taş ve sopalarla ambulans görevlilerine saldırdı
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