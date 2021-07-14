Batman'da yabancı uyruklu kişilerden sağlık görevlilerine taşlı sopalı saldırı

Batman'da yabancı uyruklu kişilerden sağlık görevlilerine taşlı sopalı saldırı Batman'da hasta almaya giden sağlık çalışanları, yabancı uyruklu kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Batman'da yabancı uyruklu kişilerden sağlık görevlilerine taşlı sopalı saldırı

BATMAN - Batman'da hasta almaya giden sağlık çalışanları, yabancı uyruklu kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman Cudi Mahallesinde yaşandı. Yüksek ateş nedeniyle bir yabancı uyruklu çocuğu almaya giden 112 sağlık ekibi, kanunen 1 refakatçi dışında kimseyi ambulansa almak istemeyince aile fertlerinin saldırısına uğradı. 2 sağlık çalışanın yaralandığı olayda ambulansa taş ve sopalarla yaklaşık olarak 20 kişi saldırdı.

Ambulans olay yerinden hızla kaçarken görüntüler kameralara saniye saniye yansıdı. Olaya karışan şahıslar gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan