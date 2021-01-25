Batman'da yaban hayatı için doğaya yiyecek bırakıldı
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Batman'da yaban hayatı için doğaya yiyecek bırakıldı

25.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:28
Batman'da yaban hayatı için doğaya yiyecek bırakıldı

BATMAN'da, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ekipleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

BATMAN'da, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ekipleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Kentte HAYDİ ekipleri ile Batman Çevre Gönüllüleri Derneği, Bir Kalp Bin Umut Platformu, Sahipsiz Hayvanlar Derneği ve Batman Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'ndan temsilciler, Raman Dağı'na yaban hayvanları için yiyecek bıraktı. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa, toplumsal mesaj vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Batman ve çevresinde ne zaman kar yağsa yoğun şekilde avcılık yapılır. Dağlarda nesli tükenen hayvanlar arasında keklik avlanır. Avcılar vicdanlı olsun. Amacımız, toplumsal bilinci geliştirmek, hayvan hakları konusunda bir farkındalık yaratmaktır. Bu amaçla Raman Dağı'na geldik ve yem bıraktık. Avcılar hayvan nesli bırakmadılar. Hoyratça katlediyorlar" dedi.

Bir Kalp Bin Umut Platformu Koordinatörü Veysi Mercimekçi de etkinliği geleneksel hale getirdiklerini dile getirip, "Dağlık alanların dışında şehir içinde de aylık olarak 4-5 ton yiyecek dağıtıyoruz" diye konuştu

Batman'da yaban hayatı için doğaya yiyecek bırakıldı
Batman'da yaban hayatı için doğaya yiyecek bırakıldı
Batman'da yaban hayatı için doğaya yiyecek bırakıldı
Batman'da yaban hayatı için doğaya yiyecek bırakıldı
Batman'da yaban hayatı için doğaya yiyecek bırakıldı
Batman'da yaban hayatı için doğaya yiyecek bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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