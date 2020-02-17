Batman'da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
Haberler » Kültür Sanat » Batman'da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı - Haberler

Batman'da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Batman' da yabani hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.

17.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:38
Batman'da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

' da yabani hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.

Batman Batman Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 1 ton 250 kilogram buğday, yonca ve sakatat bıraktı.


Raman ve Kıra dağları ile Sason, Kozluk ve Gercüş kırsalında yürütülen çalışmaya fahri av müfettişleri de destek verdi.

Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürü Ercan Turan, yaptığı açıklamada, toprak örtüsünün karla kaplanmasından dolayı yiyecek bulamayan yaban hayvanları için kırsal alana yiyecek bıraktıklarını belirterek, yemleme çalışmalarının süreceğini söyledi.

Ercan ayrıca, hem yaban hayvanı popülasyonunu tespit etmek hem de kaçak avlananların tespit edilmesi amacıyla 25 bölgeye foto kapan yerleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler