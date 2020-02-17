Batman'da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

17.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:38

Batman' da yabani hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.

Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 1 ton 250 kilogram buğday, yonca ve sakatat bıraktı.



Raman ve Kıra dağları ile Sason, Kozluk ve Gercüş kırsalında yürütülen çalışmaya fahri av müfettişleri de destek verdi.

Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürü Ercan Turan, yaptığı açıklamada, toprak örtüsünün karla kaplanmasından dolayı yiyecek bulamayan yaban hayvanları için kırsal alana yiyecek bıraktıklarını belirterek, yemleme çalışmalarının süreceğini söyledi.

Ercan ayrıca, hem yaban hayvanı popülasyonunu tespit etmek hem de kaçak avlananların tespit edilmesi amacıyla 25 bölgeye foto kapan yerleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA