16.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:38

Batman'da voleybol turnuvasında köy okulu şampiyon oldu.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvasının finalinde Metin Bostancıoğlu Ortaokulunu 3-1 yenen Ulaşlı Ortaokulu şampiyon olarak Mersin'de yapılacak bölge elemelerinde Batman'ı temsil edecek.

Batman 19 Mayıs Spor Salonundaki final maçını Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ve eşi Filiz Bilici ile Kozluk Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak da izledi.

Kaynak: AA