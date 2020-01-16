Batman'da voleybol turnuvasında köy okulu şampiyon oldu
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Batman'da voleybol turnuvasında köy okulu şampiyon oldu

Batman'da voleybol turnuvasında köy okulu şampiyon oldu.

16.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:38
Batman'da voleybol turnuvasında köy okulu şampiyon oldu

'da turnuvasında köy okulu şampiyon oldu.

Batman Gençlik ve İl Müdürlüğünün düzenlediği Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvasının finalinde Metin Bostancıoğlu Ortaokulunu 3-1 yenen Ulaşlı Ortaokulu şampiyon olarak 'de yapılacak bölge elemelerinde Batman'ı temsil edecek.

Batman 19 Mayıs Spor Salonundaki final maçını Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ve eşi Filiz Bilici ile Kozluk Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak da izledi.

Kaynak: AA
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