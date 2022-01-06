Batman'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Batman'ın Gercüş İlçesi Ayrancı Geçidi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'den Batman istikametine gitmekte olan Tacettin Çınar yönetimindeki 33 ACS 286 plakalı dondurulmuş tavuk yüklü Mercedes markalı tır, Gercüş Ayrancı geçidi mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tır sürücüsü aracın içerisinden çıkartılarak Gercüş devlet hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından araç sürücüsü Tacettin Çınar, Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri başka kazaların olmaması için güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN