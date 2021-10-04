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Batman'da virajı alamayan araç takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da virajı alamayan araç takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde virajı alamayan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

GERCÜŞ, BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde virajı alamayan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Gercüş ilçesi istikametinden Becirman Seyit Bilal Türbesine doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Uluş köyü yakınlarında virajı alamayınca takla attı. Trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri personeli tarafından araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 84 yaşındaki A.Z., Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen A.Z., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Batman'da virajı alamayan araç takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Batman'da virajı alamayan araç takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

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