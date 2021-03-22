Batman'da veremli hastanın acil serviste tutulduğu iddiası
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Batman'da veremli hastanın acil serviste tutulduğu iddiası

22.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:27
Batman'da veremli hastanın acil serviste tutulduğu iddiası

Batman'da verem hastası Suriye uyruklu Raıd El Ahmed'in 8 gündür Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis bölümünde bulunan müşahede kısmında tedavi edildiği iddia edildi. İddiaları doğrulayan hastane yetkilisi, ''Hastanemizde veremli hastanın kalabilmesine uygun olan odamız korona virüs hastaları için ayrılan bölümde bulunuyor. Veremli olan bu hastamızı orada müşahede altına almamız mümkün değildir'' dedi.

Batman'da edinilen bilgilere göre, verem hastalığına yakalanan 26 yaşındaki Suriye uyruklu Raıd El Ahmed, yaklaşık 8 gün önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine geldi. Burada yapılan tetkiklerin ardından teşhisi konulan hasta, acil servis bölümünde tutuldu. Her gün binlerce kişinin geldiği hastanenin acil servisinde verem hastalığına yakalanan bir kişinin olması diğer hastaların tepkisine neden oldu.

''ACİLDE TEDAVİ GÖRÜYORUM''

Raıd El Ahmed, "8 gündür acilde tedavi görüyorum. Verem hastasıyım, acilde tedavi görüyorum. Odaya benim yatışımı yapmıyorlar, kabul etmiyorlar. Bana burada tedavi yok diyorlar. Odaya almıyorlar ve beni acilde tutuyorlar. Tüberküloz hastasıyım, göğsümde su toplanmış, çıkartmaya çalışıyorlar. Diyarbakır'da yaklaşık 2 ay tedavi gördüm, yine rahatsızlandım. 8 gündür beni acil müşahedesinde yatırıyorlar" şeklinde konuştu.

HASTANE YETKİLİLERİ DOĞRULADI

Konu ile ilgili bilgi veren Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, "Raıd El Ahmed veremli bir hasta, Dicle Üniversitesi Hastanesinde daha önce tedavi görmüş. Adı geçen hastanın evde tedavi sürecini devam ettirmesi gerekirken, hastaneye geliyor. Verem hastaları için Türkiye vatandaşlarına SGK tarafından konsantratör diye anılan bir cihaz veriliyor. Ancak hasta Suriye uyruklu olduğu için SGK tarafından bu cihaz karşılanamıyor. Bu cihazın AFAD ya da Kızılay tarafından alınıp bu hastaya verilmesi gerekiyor. Veremli hastaların tedavi süreçleri 8 ay ile 1 yıl arasında sürebiliyor. Hastanemizde veremli hastanın kalabilmesine uygun olan odamız korona virüs hastaları için ayrılan bölümde bulunuyor. Veremli olan bu hastamızı orada müşahede altına almamız mümkün değildir. Bu hastamızı hafta içinde yeniden Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Batman'da veremli hastanın acil serviste tutulduğu iddiası
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Verem hastası Raıd El Ahmed'in 8 gündür Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde tedavi edildiği iddia edildi.

Hastane yetkilileri, verem hastalarının tedavi edildiği odanın koronavirüs bölümünde bulunduğunu, o nedenle veremli hastaların bölüme alınmasının mümkün olmadığını belirtti.

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