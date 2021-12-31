Batman'da vatandaşlara 2022 adet çam fidanı dağıtıldı

BATMAN (AA) - Batman Orman İşletme Müdürlüğü, "Ağaç Kesme Fidan Dik" sloganıyla vatandaşlara 2022 adet çam fidanı dağıttı.

Turgut Özal Bulvarı Atatürk Parkı önündeki fidan dağıtım etkinliği, Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztür'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Öztürk, gazetecilere, yeni yıla girerken vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını söyledi.

Yeni yılda daha yeşil bir Batman için ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Öztürk, 2021 yılında 500 bin fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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