Batman'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

23.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:18

Batman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 514 gram toz esrar ve 19 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Batman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Akça köyü ile kent merkezindeki bir işyerine operasyon düzenlendi.



Akça köyündeki operasyonda 514 gram toz esrar, kent merkezindeki işyerinde ise 19 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA