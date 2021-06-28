Batman'da uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirildi
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Batman'da uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirildi

Batman'da uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da, jandarma tarafından bir evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile mühimmatı ve çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Batman'da, jandarma tarafından bir evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile mühimmatı ve çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışma sonucunda bir evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar, 2 gram toz esrar, 5 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet tabanca fişeği, 29 adet av tüfeği fişeği, 2 adet hassas terazi, 109 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet kesici ve delici alet ve suçtan elde edilmiş gelir olduğu değerlendirilen 3 bin 870 TL para, çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet motosiklet, 7 adet cep telefonu ve 4 adet laptop bilgisayar ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - BATMAN

Batman'da uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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