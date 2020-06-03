Batman'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 12 gözaltı
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Batman'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 12 gözaltı

Batman'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 12 gözaltı Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirtilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

03.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:56

Batman'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 12 gözaltı

BATMAN - Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirtilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, suça karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ilde bulunan 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır halde 127 fişek eroin, 6 fişek sentetik kannabinoid, bir fişek metamfetamin, 400 gram esrar, 7 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca bir ruhsatsız av tüfeği ve 9 bin 350 lira para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şahsın 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan yakalandığı ve Batman Emniyet Müdürlüğünde işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Batman'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: İHA

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