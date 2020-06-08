Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 15 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 556 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır 127 fişek eroin, 6 fişek sentetik madde, 400 gram esrar, 7 sentetik ecza maddesi, 4 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ile 9 bin 350 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA