Batman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Batman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

AA, İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Batman'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

BATMAN (AA) - Batman'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için 15 Şubat'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 690 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

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