Batman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Batman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

22.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:56
Batman'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Şubat'ta "torbacılık" yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı 8 adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 11,85 gram eroin, 2,52 gram sentetik uyuşturucu, 207,8 gram esrar ile 2 ruhsatsız tabanca, 18 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 7 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 6 zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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