Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda satışa hazır paketlerde 6 kilo 35 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA