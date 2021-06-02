Batman'da uyuşturucu operasyonu
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Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı haberini alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları iki araçta toplam 18 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ve 3,6 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Batman'da uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı haberini alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları iki araçta toplam 18 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ve 3,6 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimize uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 2 araç durdurulmuş, yapılan arama neticesinde 18 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ve 3,6 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan iki şüpheli şahıs yakalanmış, şahıslar adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmiştir. Uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden, nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüphelilerle mücadelemiz devam edecektir. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında annelerimizi ve anne adaylarımızı bilgilendirerek, çocuklarımıza birlikte sahip çıkmaya kararlıyız" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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