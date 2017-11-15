Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan park, bahçe, ağaçlık alanlar ve metruk binalarda uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



Tren Garı içerisinde 3 şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine Narkotim ekipleri tarafından şahısların üstlerinde arama yapıldı. Yapılan üst aramasında toplam ağırlığı 1,7 gram eroin ve 4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs Batman Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BATMAN