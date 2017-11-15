Batman'da Uyuşturucu Operasyonu
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan park, bahçe, ağaçlık alanlar ve metruk binalarda uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan park, bahçe, ağaçlık alanlar ve metruk binalarda uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Tren Garı içerisinde 3 şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine Narkotim ekipleri tarafından şahısların üstlerinde arama yapıldı. Yapılan üst aramasında toplam ağırlığı 1,7 gram eroin ve 4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs Batman Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BATMAN