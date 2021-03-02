Batman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Batman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

02.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:54
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 700 gram toz, 1 kilo 100 gram da kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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