Batman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
02.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:54
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 700 gram toz, 1 kilo 100 gram da kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak