Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

29.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:04
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Batman'da düzenlenen operasyonda, 6 kilo 190 gram esrar ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Batman'da düzenlenen operasyonda, 6 kilo 190 gram esrar ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerince Korik Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 kilo 190 gram kubar esrar, 15 uyuşturucu hap, hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf poşet ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Biri uyuşturucu ticareti suçu kapsamında aranan olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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