Batman'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı

BATMAN - Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Seyitler Mahallesi'nde torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sının tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı ile serbest kaldığı 10 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Funda Eryiğit Burcu Biricik Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Ozan Tufan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 21:51:57. #1.16#

title