Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler
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Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Batman'da polis tarafından bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

BATMAN (İHA) - Batman'da polis tarafından bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Petrolkent Mahallesinde bulunan bir ikamette yaptığı aramada 1 kilogram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 14 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Konu ile ilgili yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken 2 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Batman, Polis, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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