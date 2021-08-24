Batman'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Batman'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Batman'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 38,29 gram toz esrar, 46 adet satışa hazır paketlenmiş 22,37 gram sentetik uyuşturucu, 1,92 gram eroin, 11 uyuşturucu hap, 262 adet satışa hazır paketlenmiş 412 gram kubar esrar, 9 kilo 180 gram esrar, 1 kilo 26 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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