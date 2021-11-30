Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik 29-30 Kasım'da operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 4 kilo 850 gram kubar ve 425 gram toz esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerlerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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