Batman'da uyuşturucu operasyonları

22.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:02

Batman'da düzenlenen operasyonlarda, bir kilogram sentetik uyuşturucu ve 140 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, narkotik köpeği Maya ile bir otomobilde yapılan aramada, bir kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Sokak aralarında uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine de bir iş yerinde yapılan aramada 140 gram esrar bulundu.

Operasyonlarda, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA